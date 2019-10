FOTO: Policisti zasegli konopljo in orožje

4.10.2019 | 11:05

Foto: PU Novo mesto

Foto: PU Novo mesto

Policisti PP Brežice so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca. Med hišno preiskavo, v kateri so sodelovali tudi novomeški kriminalisti in vodnik službenega psa, so v okolici stanovanjske hiše našli in zasegli 151 rastlin prepovedane konoplje, visoke med 60 in 240 cm, v stanovanjski hiši pa še 1040 posušenih in svežih delov konoplje, pripomočke za gojenje, puško z nameščenim daljnogledom in dušilcem ter 59 nabojev.

50-letnemu osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog ter kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Štiri odpeljali v bolnišnico

Včeraj nekaj po 16. uri so policisti prejeli klic zaradi prometne nesreče med Sevnico in Tržiščem. Ugotovili so, da je 22-letni voznik avtomobila vozil po lokalni cesti iz Krmelja proti Sevnici. V Gabrju je ob vključevanju na regionalno cesto odvzel prednost in trčil v avtomobil, ki ga je iz smeri Sevnice pravilno pripeljal 26-letni voznik. Reševalci so v bolnišnico odpeljali lažje poškodovanega povzročitelja nesreče in tri potnike iz njegovega vozila. 22-letnemu vozniku bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Vlomil v hišo

V okolici Črnomlja je nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter vzel 200 evrov.

Albanca skrita na vlaku

Policisti PMP Dobova so pri pregledu tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo našli skrita dva državljana Albanije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakoniti prehodi meje

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Tanča gora, Malenska vas, Vrhe in Obrežje izsledili in prijeli 12 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s sedmimi državljani Pakistana, dvema državljanoma Bangladeša, dvema državljanoma Maroka in državljanom Sirije še potekajo.

M. M.

