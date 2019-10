Svojci so prepričani, da je Valentina ugrabljena

4.10.2019 | 11:45

Valentina Hudorovac je v ponedeljek odšla v šolo, nato pa je svojci niso več videli.

Šentjernej - Svojci od ponedeljka pogrešajo Valentino (Tino) Hudorovac iz Šentjerneja. Tina bo novembra stara 16 let in obiskuje 1. letnik gostinske šole v Novem mestu.

Tinini svojci, ki so se danes oglasili na uredništvu Dolenjskega lista, pravijo, da je bila Tina pred dnevi žrtev spletnega izsiljevanja, zaradi česar naj bi proti svoji volji odšla k nekemu fantu v Kočevje. Kot so nam povedali, starši tega fanta trdijo, da Tine tam ni, česar pa sami ne verjamejo. Zaradi suma izsiljevanja in ugrabitve so podali prijavo na policijo.

Na Policijski upravi Novo mesto so nam potrdili, da izvajajo aktivnosti za izsleditev mladoletnice.

Če ima kdo kake informacije o tem, kje se Valentina Hudorovac nahaja, naj to sporoči na številko 113.

B. B.