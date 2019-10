Kettejevci navdušili s svojimi talenti

4.10.2019 | 16:30

Nastopilo je okrog trideset otrok, ki so sodelovali v projektnem tednu z naslovom Odkrivamo in razvijamo talente, in navdušili občinstvo.

David na ksilofonu je bil neverjeten, menda ni bilo skladbe, kjer ne bi sodeloval.

Kettice so ob kitarski spremljavi vodje zasedbe Darinke Pirc zapele lepe ljudske pesmi in tudi kako avtorsko pesem Pirčeve.

Vida Marolt

Novo mesto - Odkrivamo in razvijamo talente je bil naslov zaključne prireditve, ki so jo sinoči ob koncu projektnega tedna pripravili v OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto, šole, ki jo obiskujejo učenci s posebnimi potrebami – z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju.

Na šoli se trudijo, da imajo otroci čim več priložnosti, da se izkažejo in dokažejo na mnogih področjih. In na koncertu, s katerim so obeležili tudi svetovni dan glasbe ter teden otroka, so se izkazali ter navdušili starše in druge obiskovalce.

Učenci - nastopilo je trideset otrok - so se ves projektni teden pripravljali v dramski, plesni in glasbeni delavnici, ter se predstavili s plesom, petjem, igranjem na različne instrumente in dramsko igro, rdeča nit vsega pa je bila glasba. Koliko lepih in resničnih pregovorov ter misli so povedali o njej!

A z učenci so nastopili tudi učitelji. Večer je popestrila vokalno-instrumentalna skupina Kettejevci, ki jo sestavljajo učiteljice. Nedavno so uspešno zastopale Slovenijo v Slavoniji, na Vinkovaški jeseni, enem največjih kulturnih festivalov v Hrvaški. Nastopila je tudi glasbena gostja Špela Cesar.

»Poleg raznih delavnic v projekt vključujemo tudi socialne veščine ter ustvarjalne delavnice, kjer nastajajo scena, rekviziti ter kostumi za naše kulturne prireditve. Mentorji delavnic v projektnih tednih menimo, da je za učence s posebnimi potrebami takšno neformalno izobraževanje izjemnega pomena za njihov celostni razvoj, saj preko svojih močnih področij premagujejo svoje težave,« pravi vodja projektnega tedna Darinka Pirc, ki je najbolj »kriva«, da učenci tako glasbeno ustvarjajo.

Nad videnim in slišanim je bila navdušena ravnateljica OŠ Dragotina Ketteja Vida Marolt, ki je ob koncu dejala: »Čestitam učencem in učiteljem. Upam, da se je glasba otrok dotaknila tudi vašega srca.«

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija