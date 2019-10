Vse podrejeno dokončanju Suhokranjskega vodovoda

4.10.2019 | 15:00

Po poletnih počitnicah so se znova sestali žužemberški občinski svetniki.

Župan Jože Papež in direktor občinske uprave Tomaž Hrastar

Žužemberk - Po štirih mesecih so se znova sestali žužemberški občinski svetniki, ki so na sinočnji seji potrdili prvi letošnji rebalans proračuna, s katerim so prihodke s predvidenih deset milijonov evrov znižali na nekaj manj kot osem, odhodke pa z 10,2 na 9,6 milijona evrov.

Glavni razlog za spremembo letošnjega proračuna je dokončanje Suhokranjskega vodovoda, je na seji povedal župan Jože Papež. »Oklestili smo številne postavke proračuna, kajti vse je podrejeno projektu Suhokranjski vodovod, ki ga moramo do konca leta zaključili in poplačati vse obveznosti,« je za naš časopis pojasnil župan. Zaradi tega na naslednje leto prestavljajo izgradnjo dodatnih parkirišč pri novem vrtcu v Žužemberku. »Ostale naložbe, ki jih sofinancira država, bomo peljali naprej in zagotovili naš delež,« je še dodal.

Naslednji teden na občini predvidevajo objaviti razpis za izbiro izvajalca za gradnjo gasilskega regijskega poligona v opuščenem kamnolomu v Žužemberku, rekonstrukcija državne ceste skozi Dvor pa naj bi na vrsto prišla na začetku naslednjega leta. Skupaj z državo bi lahko z deli začeli že proti koncu leta, a da gradbišče ne bi bilo odprto čez zimo, predvidevajo začeti februarja, če bo vreme to dopuščalo. Na vprašanje, kako potega gradnja vodovoda na odseku Dvor-Soteska, kjer je tudi popolna cestna zapora, ki je predvidena do 10. oktobra, pa je župan povedal, da vse poteka po načrtih in da zapore ne bo treba podaljšati.

Besedilo in fotografije: R. N.

