Mladi likovniki ustvarjajo že osemintridesetič

4.10.2019 | 18:05

Mladi likovniki letos ustvarjajo v Gradcu.

Gradac v Beli krajini - Danes v Gradcu v Beli krajini poteka 38. ekstempore mladih likovnikov Bele krajine. Na njem sodeluje 57 učencev in dijakov ter 12 mentorjev iz osnovnih šol Mirana Jarca in Loka iz Črnomlja, Metlika, Podzemelj, Semič, Vinica, Stari trg ob Kolpi, Milke Šobar-Nataše in Grm Novo mesto, Srednje šole Črnomelj in Vzgojiteljske šole Srednješolskega centra Novo mesto.

Naslov letošnjega ekstempora je Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč. Mlade likovnike in njihove mentorje je pozdravila Vladka Škof, podpredsednica Društva prijateljev mladine Metlika (DPM), ki ekstempore pripravlja, predsednica odbora za ekstempore pri DPM Metlika Duška Vlašič, predsednik sveta KS Gradac Jaka Malenšek in podpredsednica sveta KS Maja Čibej. Prav na njeno pobudo mladi slikajo v Gradcu, s tem pa obeležujejo 150 let PGD Metlika in gasilstva na Slovenskem, 130-letnico PGD Gradac, 70-letnico Gasilske zveze Slovenije in 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča.

Likovna dela, ki bodo nastala na letošnjem ekstemporu, bodo najprej na ogled na razstavi v kulturnem domu v Gradcu, ki jo bodo odprli v torek, 22. oktobra, ob 17. uri.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

