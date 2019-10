Sredi naselja ustreli psa

4.10.2019 | 13:55

Ilustrativna fotografija (Vir: Wikipedia)

Božakovo - V ponedeljek malo pred 19. uro so v Božakovem v občin Metlika odjeknili streli. Policisti, ki so prihiteli na kraj dogodka, so tam izsledili 60-letnega osumljenca, ga obvladali z uporabo prisilnih sredstev in mu odvzeli prostost. Zasegli so tudi lovsko puško, s katero je streljal in za katero sicer ima ustrezna dovoljenja.

Policisti so ugotovili, da je osumljenec z lovsko puško ustrelil psa pasme nemški ovčar, ki se je prosto gibal v naselju. Pes je zaradi strelnih ran poginil na kraju. Kasneje je 60-letni moški še dvakrat ustrelil proti bližnji stanovanjski hiši in na ta način ogrozil več oseb, ki so se nahajale v bližini, so nam o ponedeljkovem dogodku pojasnili na PU Novo mesto.

Policisti nadadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. Pristojnemu organu bodo posredovali predlog, da se 60-letnemu moškemu odvzame orožje in dovoljenje za orožje.

B. B.