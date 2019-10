Zahvala prostovoljcem

5.10.2019 | 11:00

Straža - Občina Straža je na tradicionalno srečanje prostovoljcev v mladinski dom v Prapreče povabila Karitas, Rdeči križ, PGD Vavta vas, PGD Dolenja Straža, Krožek rdečega Križa OŠ Vavta vas, Društvo upokojencev Straža, ki izvaja projekt starejši za starejše, DPM Mojca, bolničarje, prve posredovalce, krvodajalce, skratka vse, ki delujejo humanitarno na območju Občine Straža in svoj prosti čas namenijo sočloveku.

»Zavedati se moramo, da nas prostovoljstvo lahko navdihuje, obogati z novimi izkušnjami, nam da priložnost, da se učimo od drugih in nam pomaga pri spoznavanju naših interesov,« so poudarili na straški občini. Kako pomembno je prostovoljstvo, so izpostavili tudi govorniki župan Dušan Krštinc, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Vesa Dular in predsednik PGD Dolenja Straža Izidor Resman.

V okviru srečanja so skupaj z Rdečim križem podelili tudi priznanja krvodajalcem jubilantom za 10-,20-,30-,40-,50-,70- in 100-krat darovano kri, slednjega je prejel Leopold Kočjaž. Članice KORK Straža so prejele Bronasti znak RK Slovenije, Zlati znak RK Slovenije pa Marija Zupančič.

Program sta popestrila učenca Glasbene šole Emil Adamič Lovro Potočar in Naja Štukelj ter učenci OŠ Vavta vas, ki so prikazali postopek oživljanja, so sporočili iz občine Straža.

