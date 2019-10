Z avtom s ceste in na streho

5.10.2019 | 08:00

Foto: arhiv DL

Ob 0.30 je pri naselju Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in osvetlili kraj, odklopili akumulator, usmerjali promet do prihoda policistov, postavili vozilo na kolesa in pomagali delavcu CGP Novo mesto pri čiščenju cestišča. V nesreči ni bilo poškodovanih, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.