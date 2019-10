Za uvod s Kranjčani

5.10.2019 | 09:00

Novomeščane bo tudi letos vodil trener Tomislav Mišin. V lanski sezoni so Novomeščani osvojili peto mesto. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto, Kranj - Danes se začenja nova sezona državnega prvenstva v odbojki. Novomeščani se bodo v uvodnem krogu pomerili z ekipo Hiše na kolesih iz Kranja, za katero bo tudi letos igral Mokronožan Janko Bregant. Kapetan Krke Martin Kosmina pravi, da že z nestrpnostjo pričakujejo in se veselijo začetka sezone. »Na tekmo s Triglavom prihajamo dobro pripravljeni. Vemo, da nas čaka zahtevna tekma, ampak gremo po zmago,« je povedal za spletno stran kluba.

V kadru novomeške ekipe je med poletjem prišlo do nekaterih sprememb. Klub je zapustil srednji bloker Mario Koncilja, ki bo kariero nadaljeval v Kamniku, po dolgih letih pa se je od igranja odbojke poslovil sprejemalec Valentin Turk, ki tako kot Mario prihaja iz Žužemberka. Odšel je tudi Aljoša Kafol, ki bo to sezono branil barve OK Šoštanj Topolšica. Novomeški ekipi, ki jo bo še naprej vodil trener Tomislav Mišin, sta se priključila mlada Anže Borin in Toni Travnik. Tudi letos je cilji uvrstitev v zgornjo polovico najboljših, pravijo v klubu.

Novomeški odbojkarji so v pripravljalnem obdobju odigrali kar nekaj tekem. Na mednarodnem turnirju sredi septembra v Novem mestu so osvojili prvo mesto, pred dnevi pa so nastopili tudi na Madžarskem, kjer so zabeležili eno zmago in dva poraza. Rezultat ni bil v ospredju, kajti Mišin je dal priložnost dal tudi mlajšim igralcem in tako preizkusil pripravljenost celotne ekipe.

1. DOL za moške, 1. krog:

Sobota ob 17.00:

Hiša na kolesih Triglav - Krka

Ob 19.00:

Panvita Pomgrad - Črnuče

Hoče - Salonit Anhovo

Šoštanj Topolšica - Maribor

R. N.