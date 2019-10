Trška fontana jim ni v ponos

5.10.2019 | 12:00

Tako imenovana trška fontana naj bi spomladi dobila novo podobo. (Foto: R. N.)

Mokronog - Pred tremi leti so v središču Mokronoga slovesno predali namenu prenovljeno križišče in novo trško ploščad, na kateri je tudi tako imenovana fontana. Zasnovana je moderno, kar se odraža tudi v njeni obliki, a številnim občanom ni v ponos, kajti že kar nekaj časa ne deluje, pa tudi prej se je pogosto kvarila. Številni se sprašujejo, ali se na občini nihče ne zamisli nad praznim bazenom, ki kazi podobo sicer urejene ploščadi. Kot pravijo, jih vse skupaj bolj spominja na spomenik kraja, teh pa imajo po občini že dovolj.

Ko so leta 2016 odprli obnovljeno križišče in novo trško ploščad, so v en glas zatrjevali, da sta naložbi pomembni pridobitvi za kraj in okolico. Fontana je nekaj časa delovala, pozneje pa so se začele kazati težave. Nekateri občani menijo, da gre za neposrečeno investicijo, ki ni upravičila svojega namena, denar za njeno postavitev pa bi občina lahko raje uporabila drugod. »Danes služi za plezalno steno sinovoma,« lahko preberemo zapis na enem od družbenih omrežij, kjer se je razvila razprava o predlogih in rešitvah za njeno preureditev.

Župan občine Mokronog - Trebelno Anton Maver se dobro zaveda stanja in tega, da tako, kot je, kraju ne prinaša nikakršne dodane vrednosti. Kot je pojasnil, je glavni vzrok, da fontana ne deluje, vodni kamen. Ta se ob pretoku vode intenzivno nabira na stenah marmorja, tako da je vse skupaj videti vse prej kot lepo. Z nobeno od zdaj vgrajenih tehničnih naprav jim nalaganja vodnega kamna ni uspelo preprečiti. Poleg tega so zelo pogoste napake, ki se iz različnih razlogov pojavljajo na strojnih napravah v podzemnem jašku, največkrat zaradi podtalne in nadzemne meteorne vode, ki še posebej ob deževnih dneh poplavljajo strojnico, pravi župan. »Večkrat smo vodni kamen očistili. Nazadnje je bil strošek okoli 2.000 evrov, vendar tega ne bomo več počeli, ker se vodni kamen preveč hitro nabira. Zato tudi vode ne bomo več spuščali v bazen,« še dodaja.

Na občini iščejo rešitve. Nagibajo se k temu, da bi bazen fontane preuredili. Tja naj bi postavili nekaj škratov Mokronožcev, k ustvarjanju zgodbe pa so povabili skupino znanih ljudi, v kateri so poleg zaposlenih v občinski upravi še avtor zgodb o Mokronožcih Stane Peček, domači kamnosek Jakob Meglič, kipar Jernej Mali in oblikovalec hortikulturnih površin Darjan Slak. Maver zatrjuje, da bo idejna vizualizacija načrtovane zgodbe predstavljena do druge polovice novembra, občani pa bodo nato imeli priložnost, da podajo svoje predloge in morebitne pripombe. Spomladi naj bi po besedah župana fontana že dobila novo podobo.

Članek je bil objavljen 26. septembra v Dolenjskem listu.

R. N.