Odstopili trije člani občinskega sveta

5.10.2019 | 13:00

Trije od štirih svetnikov z Liste Renate Brunskole so se odločili, da se bodo poslovili od svetniških klopi. (Foto: M. B. J.)

Metlika - Renata Brunskole, bivša metliška županja, ki je tudi na lanskih lokalnih volitvah kandidirala za županjo metliške občine, z Listo Renate Brunskole pa je v občinskem svetu dobila štiri sedeže, se je odločila, da skupaj s člani svoje liste nepreklicno izstopi iz politike. Kot razlog navajajo, da predlagani rebalans občinskega proračuna in načrt razvojnih programov do konca sedanjega mandata, torej do jeseni 2022, ne kažeta zadostne razvojne naravnanosti in napredka občine Metlika, ki sta bila cilj programa liste Renate Brunskole, katere geslo je bilo »Metlika potrebuje spremembe«.

Zaradi tega so se odločili, da Lista Renate Brunskole nepreklicno izstopi iz metliškega občinskega sveta. Vendar so se do tega trenutka za to, da nepreklicno odstopijo kot člani občinskega sveta občine, odločili le trije člani in sicer Renata Brunskole, Anton Pezdirc in Martin Matekovič, medtem ko Anita Golobič Prosenjak z Liste Renate Brunskole še naprej ostaja občinska svetnica.

M. B. J.