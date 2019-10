FOTO: Petkov večer, kot ga še ni bilo

5.10.2019 | 13:45

Novo mesto - Športna dvorana Marof je sinoči gostila koncert, na kakršnega bi bilo vsako slovensko mesto neizmerno ponosno. Dvanajst pretežno novomeških zasedb, med njim težkokategorniki Dan D in DMP, vrhunski Mrfy, čudovita Špela Cesar, mladinci Plateau, energični El Kachon, pa Generator, Tretji kanu, Bort Ross, Jernej Zoran in Nina Radkovič ter za nostalgike še Generacija Rudolfovo in MePZ Pomlad feat. Jagodni izbor, so bili več kot dober razlog za obisk koncerta V petek zvečer, ki ga je mestu in sebi za rojstni dan podaril eden največjih slovenskih mojstrov zvoka Marjan Pirnar.

Pa vendar dvorana ni pokala po šivih. Kar je škoda. Škoda zaradi glasbenikov, ki bi si glede na status, ki so si v zadnjih letih in desetletjih ustvarili na slovenski glasbeni sceni, zaslužili večjo podporo domače publike. Škoda tudi za vse, predvsem mlade, ki so sinoči manjkali. Takih priložnosti morda ne bo več veliko.

Tisti, ki so prišli, in teh kljub vsemu ni bilo malo, so lahko uživali tako v glasbi kot v zavedanju, da je bilo skoraj štiri ure odlične muzike in suverenih odrskih nastopov v resnici le delček vsega lepega, iskrenega in čarobnega, kar se je v minulih desetletjih rodilo na tej strani Gorjancev. Fenomenalno.

Besedilo in fotografije: B. Blaić

