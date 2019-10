FOTO: (Rožnata) Gimnazija na trgu

5.10.2019 | 17:00

Novo mesto - Novomeški gimnazijci so rožnati oktober, mesec boja proti raku na dojkah, včeraj obeležili skupaj z Europa Donno. Vse dopoldne je bil Glavni trg v znamenju rožnate barve. Skupina več kot stotih dijakov in ostalih podpornikov zdravega načina življenja se je odpravila na pohod za zdravje Po gimnazijski poti, medtem so se različne skupine, od raziskovalnih do gledaliških, posebej predstavljale še na stojnicah. Ob tem so Mestne kvačkarice vnovič olajšale mestna drevesa s svojimi izdelki. Opoldne so vsi zbrani pod vodstvom Plesnega studia Novo mesto v rožnatih majicah skupaj zaplesali na trgu in opozorili: Zdrav način življenja danes, zdravje jutri!

Tekst in foto: M. Martinović

