FOTO: Ko zagori visoko na rotovžu …

5.10.2019 | 19:05

Novo mesto - Tradicionalni dan odprtih vrat so gasilci GRC Novo mesto danes priredili na Glavnem trgu in ne pri svoji hiši v Ločni, kjer so letos prenovili oz. asfaltirali dvorišče. Odločitev, da se pridružijo aktivnostim oživljanja mestnega jedra, se je izkazala za pravilno, saj so jih dopoldne obiskale številne družine z otroki, ki so imeli veliko videti.

Gasilci so na ogled postavili svojo opremo, za najmlajše pripravili nekaj iger, osrednji dogodek pa je bila vaja gašenja, ko je po scenariju zagorelo v mestni hiši in so na intervenciji med drugim uporabili svojo avtolestev.

Med prireditvijo je osem gasilcev odhitelo na dejansko intervencijo, ko je dopoldne zagorelo gospodarsko poslopje pri Poljanah, kar je le še potrdilo njihovo poslanstvo reševanja ljudi in premoženja.

Več še v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

