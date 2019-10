Zagorelo gospodarsko poslopje

5.10.2019 | 20:35

Foto: arhiv DL

Ob 10.32 je zagorelo gospodarsko poslopje v Poljanah pri Mirni Peči, občina Mirna Peč. Gasilci PGD Hmeljčič, Mirna Peč, Jablan, Globodol in GRC Novo mesto so omejili in pogasili požar na gospodarskem poslopju in kozolcu, v skupni velikosti okoli 60 x 10 m. V požaru je bilo poleg objekta uničeno še seno, traktor, nakladalka in ostala kmetijska mehanizacija v objektu. Oceno škode in vzrok požara bodo podale pristojne službe, so sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje.

R. N.