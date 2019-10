Ponosni na svoj športni park

6.10.2019 | 17:10

Mario Krapež pravi, da imajo v športnem parku dovolj prostora še za nogometno igrišče, a se bodo za prihodnje vsebine odločali premišljeno. (Foto: M. M.)

Prečna - KS Prečna je z asfaltno prevleko na dovozni poti do športnega parka Prečna nedavno končal petletni projekt njegove umestitve in gradnje. Z njim je kraj dobil urejen medgeneracijski prostor, predsednik sveta krajevne skupnosti Mario Krapež pa se za izvedbo zahvaljuje tako tamkajšnji župniji kot MO Novo mesto ter krajanom, ki so s prostovoljnim delom projekt uresničili za polovico manj denarja.

Krapež, ki je od zadnjih lokalnih volitev nastopil drugi mandat predsednika sveta KS Prečna, je za Dolenjski list ocenil, da so za projekt v sodelovanju z novomeško občino v vseh teh letih namenili približno 100.000 evrov. »Še enkrat toliko je vredna vsa pomoč sokrajanov, ki so vsakič pristopili k delovnim akcijam, in smo lahko danes skupaj ponosni na ta športni park,« je povedal pod streho enega od dveh novih pomožnih objektov pri tamkajšnjem Domu krajanov.

Park je nastal za domom, v katerem so že pred časom uredili prostore za lokalna društva. »Zdaj jih je notri šest. Spodaj je večnamenska dvorana, kjer je društvo upokojencev uredilo štiristezno zaprto avtomatsko strelišče za zračno puško, igrajo lahko tudi pikado. Ko se vse to umakne, ima športno društvo tu še ostale aktivnosti, kot je namizni nogomet za otroke, imajo tudi mize za namizni tenis,« je še povedal predsednik sveta in nadaljeval, da so z Župnijo Prečna dosegli dogovor o prenosu oz. uporabi zemljišč v neposredni okolici doma in cerkve za naslednjih 25 let.

»V štirih letih smo gradili postopoma: najprej balinišče in košarkarsko igrišče, potem rusko kegljišče, obnovili smo še oba pomožna objekta okoli krajevnega doma, v enem je vsa gasilska oprema in kuhinjica ter manjši večnamenski prostor, pod streho drugega je to rusko kegljišče. Igrišča so razsvetljena, imamo dvojno balinišče, postavili smo še fitnes na prostem in nekoliko stran še igrala za otroke od 3. do 12. leta starosti. To smo namenoma malce umaknili, da okoli vseh igrišč ne potrebujemo še ograje,« je kaj-vse-je-najti-v-športnem-parku orisal Krapež.

Prostor so si zamislili za medgeneracijsko druženje, po njegovih besedah pa so najbolj redni uporabniki iz upokojenskega društva, tudi družine, dogodke tam prireja še športno društvo, park v času oratorija in tudi sicer uporablja župnija … »Med parkom in cerkvijo namenoma nismo postavili ograje, saj bi tako skrili pogled na ta čudoviti sakralni objekt, tako da smo raje ves prostor pustili bolj odprt, zadaj za igrišči za košarko pa bomo mogoče kdaj uredili še nogometno igrišče, a brez večjih posegov v naravo.«

Glede preostalih naložb v krajevni skupnosti, ki ima nekaj manj kot tisoč prebivalcev, je Krapež omenil urejanje enega odseka fekalnega voda in razširitev ceste v Prečni oz. proti Kuzarjevemu kalu, sredi naselja nastaja avtobusno postajališče, kar so najbolj pogrešali, v prihodnjem letu pa želijo še enega postaviti pri pokopališču, dokler tudi seže linija mestnega prometa. Med prihodnjimi načrti je tudi asfaltiranje makadamske ceste v Češči vasi, gradnja pločnika od Podbreznika oz. velodroma do Češče vasi in gradnja malih čistilnih naprav po naseljenih vinorodnih območjih, o čemer bodo zbor krajanov sklicali še v tem letu.

Članek je bil objavljen v 39. številki Dolenjskega lista z dne, 26. september 2019.

Mirjana Martinović

