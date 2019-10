Dularjev mlin: Za prenovo dva milijona evrov

6.10.2019 | 08:00

Po ocenah občine bi celovita prenova Dularjevega mlina stala dva milijona evrov. Župan si želi, da bi se je lotili v javno-zasebnem partnerstvu. (Foto: M. M., arhiv DL)

Straža - Občina ima z Dularjevim mlinom v Vavti vasi še velike načrte. Čeprav ji s projektom njegove prenove ni uspelo na razpisu ministrstva za kulturo, ni obupala. Poleti je uredila mlinarjevo sobo, za celovito prenovo objekta pa bo skušala poiskati zasebnega partnerja.

»Pripravljamo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo Dularjevega mlina,« je na vprašanje, kaj se trenutno dogaja s tem projektom, odgovoril straški župan Dušan Krštinc. Po njegovih besedah že kakšno leto in pol čakajo na soglasje Direkcije za vode. Junija letos so od nje dobili poziv za dopolnitev, končnega odgovora oz. soglasja še ne.

»Projekt je obsežen, saj zajema popolno obnovo mlina. Predvideno je, da se obdrži ta mlinarska soba in v zasnovi vse glavne poteze mlina, v načrtih za notranjost pa bi del namenili gostinski dejavnosti (restavracija) in v zgornjem delu nastanitvam,« je dolgoročne cilje orisal Krštinc.

Projekt je ocenjen na dva milijona evrov, »tako da ga občina sama ne more izvesti. Ena možnost so nepovratna sredstva ali v sodelovanju z zasebnim kapitalom. Če bi torej našli zasebnika, ki bi bil pripravljen vložiti v ta projekt in v nadaljevanju te dejavnosti opravljati v mlinu, bi bila to najboljša rešitev.«

Na prvi poziv za to javno-zasebno partnerstvo niso prejeli nobene prijave, a ko bodo idejni projekt končali, bo po županovih besedah sledil še en poziv.

Celovita obnova mlina se tako ne bo zgodila v kratkem oz. v prihodnjem letu ali dveh, so se pa sami lotili manjših prenov v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj bi ga radi predstavili javnosti oz. odprli. »Zdaj smo ravno končali prenovo ene sobe oz. te mlinarske sobe, kjer smo ohranili in prenovili lesene podne, položene na pesek, tako kot je bilo to narejeno nekoč, prebelili smo stene, ohranili vzorce ipd. Postopoma bomo nadaljevali še s sobo, kjer je bila kuhinja, in večjo sobo, kamor bomo vrnili vso staro pohištvo, ki smo ga odpeljali iz mlina, nekaj kosov pa smo dobili tudi od vaščanov, med ostalim mentrgo. V tej sobi bo najverjetneje tudi razstava o mlinih, gradivo je že v obdelavi v Knjižnici Mirana Jarca. Na mlinu smo sicer že pred leti, ko smo ga kupili in se je streha vdirala, naredili novo armirano betonsko ploščo, zamenjali streho in v stanovanjskem delu mlina tudi okna. Tedaj smo veliko reči umaknili, a ohranili vse, tako da imamo omaro za moko, valjčni mlin itd.,« je še našteval župan in pri tem pohvalil zaposlene v občinskem režijskem obratu, ki skrbijo za te manjše prenove tako v notranjosti kot okolici mlina.

