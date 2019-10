Poraz Krki in Dobovi, zmaga Trimu

6.10.2019 | 08:40

V novomeškem rokometnem hramu so rokometaši Krke v 5. krogu Lige NLB gostili RK Jeruzalem Ormož, ki je iz Novega mesta odšel z zmago. (Foto: Luka Bojanc, MRK Krka)

Novo mesto - Rokometaši ormoškega Jeruzalema so v 5. krogu lige NLB v gosteh premagali Krko s 24:23 (11:13), ekipa trebanjskega Trima pa je v gosteh premagala Dobovo s 35:32 (17:18).

Ormožani so v dolenjski prestolnici dosegli drugo zmago v državnem prvenstvu, Novomeščani pa doživeli četrti poraz in so v spodnjem delu prvenstvene lestvice.

Varovanci gostujočega trenerja Saše Prapotnika so postopoma lomili odpor gostiteljev, dokončno pa so ga zlomili v zadnji tretjini dvoboja. V 49. minuti so si priigrali štiri gole naskoka (22:18), nato pa navkljub neprestanim nihanjem v svoji igri osvojili obe točki.

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v izjemno živčni in negotovi končnici, odločilen gol pa je prispeval Tomislav Balent.

V zmagoviti ekipi je bil najbolj učinkovit Rok Žuran, v poraženi Andraž Kete, oba sta dosegla po devet golov. Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto, 12. oktobra, gostovala v Slovenj Gradcu.

Krka - Jeruzalem Ormož 23:24 (13:11)

* Dvorana Marof, gledalcev 250, sodnika: Marko in Matjaž Pirc.

* Krka: Avsec 1, Pršina, Hvastija, Irman 1, Jakše 5, Gorela, Klemenčič, Rašo 1, Batagelj, Brajer, Kukman 5 (2), Windischer, Matko, Kete 9 (3), Urbič, Bevec 1.

* Jeruzalem Ormož: Bogadi 4, Šoštarič 1, Čudič 5 (2), Žuran 9, G. Hebar, M. Hebar, Šulek, Kocbek 3, Balent, Krabonja, Ozmec, Mesarič, Lukman, Ciglar 2, Nunčič.

* Sedemmetrovke: Krka 8 (5), Jeruzalem Ormož 3 (2).

* Izključitve: Krka 10, Jeruzalem Ormož 14 minut.

* Rdeči karton: Kocbek (50.).

Po izenačenem obračunu zmaga v Trebnje

Trebanjski rokometaši so z dobro igro v Dobovi prišli do zelo pomembne tretje zmage in tako prišli še do 7. točke v letošnji sezoni Lige NLB. (Foto: Dominik Pekeč, RK Trimo Trebnje)

Rokometaši iz Trebnjega in Dobove v prvem delu sezone kažejo sijajne predstave, v njunem včerajšnjem medsebojnem obračunu pa so smetano pobrali varovanci gostujočega trenerja Ivana Vajdla in napredovali na tretje mesto, medtem ko so gostitelji nazadovali na četrto.

V izjemno izenačenem obračunu so odločale malenkosti in navdih posameznikov, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili v tem "močnejši" gosti iz Trebnjega.

Ti so si v 45. minuti priigrali tri gole prednosti (26:23), po prejetem rdečem kartonu Gala Cirarja pa se jim je malce zaustavilo.

Posavci so jim povsem zadihali za ovratnik in v 54. minuti zaostajali za zadetek (30:31), a so jim gosti po dveh golih Dina Hamidovića in enega Leona Raša v 58. minuti ušli za tri gole (34:31) in razrešili dvome o zmagi.

V gostujoči zasedbi je bil najbolj učinkovit Cirar s sedmimi goli, v domači je dva več dosegel Marko Sintič.

Trebanjska ekipa bo v prihodnjem krogu v petek, 11. oktobra, gostila Urbanscape Loko, zasedba iz Dobove pa bo dan kasneje gostovala v Izoli.

Dobova - Trimo Trebnje 32:35 (18:17)

* Športna dvorana, gledalcev 300, sodnika: Žibret in Teršek.

* Dobova: Budalić, Leben, Bradeško, Dular, Gerjovič, Markušić 6, Kovacs, Jezernik 3, Humek 1, Bura, Jazbec, Lončar 2, Krnc 1, Kunst 3, Florjančič 4, Sintič 9.

* Trimo Trebnje: Brana, Tomić, Rašo 6 (1), Didovič, Udovič 2, Didovič 5, Seferović, Dobovičnik 6, Hamidović 5, Kotar 3, Kmet, Sašek, Šešić, Redek 1, Grbić, Horžen, Cirar 7.

* Sedemmetrovke: Dobova /, Trimo Trebnje 3 (1).

Izidi 5. kroga rokometne lige NLB in lestvica

* Izidi, 5. krog:

- sreda, 2. oktober:

Butan Plin Izola - Riko Ribnica 25:28 (12:15)

Gorenje Velenje - Koper 37:32 (21:15)

- sobota, 5. oktober:

Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško 23:31 (11:12)

Dobova - Trimo Trebnje 32:35 (18:17)

Krka - Jeruzalem Ormož 23:24 (13:11)

Urbanscape Loka - Slovenj Gradec 2011 31:37 (14:16)

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 5 5 0 0 163:106 10

2. Riko Ribnica 5 5 0 0 146:134 10

3. Trimo Trebnje 5 3 1 1 139:134 7

4. Dobova 5 3 0 2 154:156 6

5. Koper 5 2 1 2 139:140 5

6. Jeruzalem Ormož 5 2 1 2 125:130 5

7. Gorenje Velenje 5 2 0 3 136:135 4

8. Urbanscape Loka 5 1 2 2 131:146 4

9. Butan Plini Izola 5 1 1 3 121:138 3

10. Maribor Branik 5 1 0 4 124:134 2

11. Slovenj Gradec 5 1 0 4 154:160 2

12. Krka 5 1 0 4 116:135 2

STA, M. M.,

foto: Luka Bojanc, MRK Krka

