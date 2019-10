Nastasja Koca mladinska svetovna prvakinja

Po evropskem še svetovno zlata Nastasja Koca (Foto: B. B., arhiv DL)

Nastasja Koca, selektor Petrit Izairi, ustanovitelj črnomaljskega kluba tajskega boksa Gladiator in nekoč sam izvrsten borec, in mladi Žan Ilc. (Foto: Slovenska zveza tajskega boksa)

Antalya, Črnomelj - Svetovno mladinsko prvenstvo v tajskem boksu, na katerem se je pomerilo 866 tekmovalcev iz 103 držav, je potekalo v turški Antalyi, slovensko reprezentanco pa sta pod vodstvom selektorja Petrita Izairija zastopala Žan Ilc (do 15 let v kategoriji do 60 kg,) ki je izpadel v prvem krogu tekmovanja, in pa Nastasja Koca (kategorija mladink do 63 kg), ki je evropskemu zlatemu odličju zdaj dodala še svetovnega.

Ilc je prvič nastopil v reprezentančnem dresu, v ringu pa se je – kot so sporočili iz Slovenske zveze tajskega boksa- srčno boril kljub zastrupitvi.

»Zlata« Nastasja Koca z Lokev pri Črnomlju je po lanskoletnem zlatem odličju z evropskega prvenstva v petek znova dokazala, da je najboljša v kategoriji mladink do 63 kg v svetovnem merilu. V finalu je pometla s poljsko predstavnico Nikolo Błąkała s sodniško odločitvijo 3:0. »Nastasja je prišla več kot zasluženo do zlatega odličja, saj je premagala Iračanko, Američanko in Poljakinjo. Bolje rečeno »pometla« s konkurenco!« so ob čestitki še zapisali v zvezi.

