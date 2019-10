Za uvod prvenstva zmaga Krki

6.10.2019 | 10:05

Foto: MOK Krka, arhiv DL

Novo mesto - Odbojkarji so začeli z državnim prvenstvom, na katerem je gostujočo zmago zabeležila Krka, ki je s 3:1 premagala Hišo na kolesih Triglav.

Kranjčani so v novi sezoni oslabljeni, očitno tudi precej manj samozavestni kot lani. Tekmo so začeli slabo, pri izidu 9:17 so v prvem nizu zaostajali že za osem točk. Toda gosti so prehitro mislili, da bodo imeli lahko delo, v nadaljevanju je v njihovi igri prišlo do razpada sistema. Domači so jih na 22. točki ujeli, nato pa v končnici dobili niz.

A Novomeščani nato niso imeli več črne luknje. Z odličnimi servisi domačim niso več dopustili učinkovitega napada, posledica tega je bila, da so dobili naslednje tri nize in vknjižili tri točke.

S 17 točkami je bil pri zmagovalcih najučinkovitejši Sergej Drobnič, pri domačih je Gal Timotej Kos dosegel še dve več, kar pa ni zadostovalo za uspeh.

Izidi 1. kroga 1. DOL za moške:

Hiša na kolesih Triglav - Krka 1:3 (24, -22, -21, -22)

Panvita Pomgrad - Črnuče 3:0 (18, 18, 23)

Hoče - Salonit Anhovo 0:3 (-25, -17, -15)

Šoštanj Topolšica - Maribor 0:3 (-26, -20, -19)

Lestvica:

Salonit Anhovo 1 1 0 3:0 3

Panvita Pomgrad 1 1 0 3:0 3

Maribor 1 1 0 3:0 3

Krka 1 1 0 3:1 3

Šoštanj Topolšica 1 0 1 0:3 0

Hiša na kolesih 1 0 1 1:3 0

Črnuče 1 0 1 0:3 0

Hoče 1 0 1 0:3 0

STA, M. M.