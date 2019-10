Prvič tudi za sterilizacijo mačk

6.10.2019 | 11:00

Foto: M. M., arhiv DL

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je ob svetovnem dnevu živali pozvala vse lastnike živali k odgovornemu lastništvu, lastnike mačk pa obvestila, da letos prvič sofinancira polovico stroškov sterilizacije in kastracije mačk.

»Občina želi s tem spodbujati odgovorno lastništvo, zmanjšati možnosti okužbe s prenosljivimi boleznimi, poškodbe, infekcije in potepanja mač in s tem povezanih prometnih nesreč, predvsem pa prispevati k skrbnemu nadzoru števila mačjih mladičev, ki bi neuspešno iskali ljubeči dom,« so ob tem zapisali v sporočilu za javnost.

Storitve se izvajajo v veterinarski ambulanti Buba na Ljubljanski cesti 27 v Novem mestu.

Na eno prebivališče pripadata dve storitvi, torej lahko vsak lastnik sterelizira oz. kastrira dve živali, akcija občinskega sofinanciranja pa bo trajala do 30. novembra oz. do porabe razpoložljivih sredstev. Kot je za Dolenjski list povedala direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič, so za ta ukrep namenili tri tisoč evrov in ocenjujejo, da bodo tako poskrbeli za šest tisoč mačk ali mačkonov.

Občina sicer podpira tudi delovanje novomeškega zavetišča za zapuščene živali Turk na Zajčjem vrhu, kjer običajno končajo nezaželeni mačji potomci, prav tako pa se za njihovo oskrbo in iskanje novih, vestnih lastnikov bori novomeško Društvo za zapuščene živali, ki opozarja, da je prav sterilizacija oz. kastracija lastniških in nelastniških mačk edini način, da se omeji število zapuščenih živali.

M. M.