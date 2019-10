Pred današnjo zadnjo etapo Rogina deseti

6.10.2019 | 12:05

Foto: Mario Stiehl, KK Adria Mobil

Novo mesto - Prvi zvezdnik dirke CRO Race, Britanec Adam Yates je upravičil vlogo favorita in včeraj zmagal na kraljevski etapi ter tako prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Najboljši kolesar novomeške Adrie Mobil je bil Radoslav Rogina, ki je etapo končal na 15. mestu, skupno pa je sedaj 10.

Peta etapa od Rabca do Plataka v parku Risnjak je, kot so sporočili iz kluba, bržkone odločila o končnem zmagovalcu dirke, saj so se na dveh dolgih vzponih v ospredju obdržali le dobri hribolazci. Že prvi vzpon na Učko je bil velik zalogaj, dirka pa se je zares odločila v zadnjem vzponu, ko so morali kolesarji premagati kilometer višinske razlike.

Etapo ter nastop Rogine in Janija Brajkoviča je komentiral športni direktor Branko Filip: “Mogoče smo res računali, da bi bil lahko Rogina kakšno mesto višje, vendar je konkurenca na dirki dobra in si nimamo kaj očitati. Razen Janija Brajkoviča so imeli ostali naši kolesarji na dirki danes prost dan, Jani pa je pomagal Rogini. Jani sicer ne vozil na 100 odst., saj ima od padca v Zadru bolečine v rebrih in težave z dihanjem, a se bori naprej. Jutri je na programu še zadnja etapa, na kateri zopet pričakujemo sprint večje skupine. Cilj je tehnično zahteven in bomo še videli, kako se bodo stvari razpletale. A smo v špici, kar se tiče sprintov, in bomo seveda ciljali na dober rezultat. Smo pripravljeni in motivirani, prav tako pa smo že dokazali, da smo sposobni tudi zmage.”

Dirka CRO Race se bo zaključila danes v Zagrebu.

Rezultati 5. etape.

