FOTO: Novomeški polmaraton Krevsu Tündejevi

6.10.2019 | 17:50

Na štartu je bilo skoraj 800 tekačev.

Mitja Krevs

Szabó Tünde

Tudi takole je šlo.

Novo mesto - Čudovito vreme, množica udeležencev, izvrstno vzdušje in čustva, ki jih ob prečkanju ciljne črte tekači niso skrivali, so zaznamovali drugi Novomeški polmaraton, ki je znova dokazal, da je dolenjska prestolnica zrela za veliko tekaško prireditev, ki bi v prihodnjih letih prerasla v eno pomembnejših v Sloveniji.

Od skoraj tisoč prijavljenih tekačev se jih je iz križišča Seidlove in Ljubljanske ceste pet minut po deseti uri na progo pognalo nekaj manj kot 800. Kakih tristo se jih je preizkusilo na 6,3 km dolgem rekreativnem teku (Ljubljanska-Andrijaničeva-Seidlova cesta-Kettejev drevored), preostali pa so se po uvodnem krogu pognali naprej po razgibani in tudi precej zahtevni polmaratonski progi (Šmihelski most-Srebrniče-Lovke-Češča vas-Groblje-Bršljin-Ljubljanska cesta)

Z 21,097 kilometra dolgo progo, ki je od letos mednarodno certificirana, sta najhitreje opravila lanski zmagovalec Mirnopečan Mitja Krevs (1:08:20) med moškimi in madžarska olimpijska maratonka Szabó Tünde med ženskami (1:19:58,3). Prave konkurence nista imela, saj je Krevs najbližjega zasledovalca, najboljšega slovenskega gorskega tekača Timoteja Bečana, ugnal za več kot tri minute, tretji Jan Samide pa je zaostal že skoraj 5 minut. Na drugo mesto med ženskami se je s skoraj šestimi minutami zaostanka za Tündejevo uvrstila Barbara Trunkelj, tretja pa je bila Katarina Goršin.

Rezultati polmaratona

Rezultati rekreativnega teka

Besedilo in fotografije: B. B.

