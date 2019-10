S kolesom v avto, z avtom na streho

6.10.2019 | 18:45

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 10.22 sta v ulici Na Brezovici v Novem mestu trčili osebni vozili, pri tem se je eno prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovano voznico, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine, postavili avto na kolesa in pomagali pri nalaganju vozil na avto vleko. Dežurni delavec cestnega podjetja je poskrbel za odstranitev razbitega stekla. Reševalci ZD Novo mesto so poškodovano voznico oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, so sporočili dežurni iz novomeškega ReCO.

Ob 17.10 sta v naselju Sotelsko (občina Krško) prav tako trčili osebni vozili, v nesreči pa se je poškodovala ena oseba. Posredovali so gasilci PGE Krško in reševalci NMP Krško.

Včeraj okoli 11. ure je bila Policijska uprava Ljubljana obveščena o požaru v proizvodnem delu poslovnega objekta v Ribnici. Na kraju so posredovali gasilci, ki so uspeli požar pogasiti. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda na objektu. Vzrok požara še ni znan, policisti pa bodo po vseh zbranih obvestilih o dogodku obveščali pristojno državno tožilstvo.

Včeraj okoli 14.40 se je v Ivančni Gorici zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtomobila in kolesar. Prometno nesrečo je povzročil voznik, ki je v križišču izsilil prednost kolesarju, zato je ta trčil vanj in padel po vozišču. S kraja je bil odpeljan z reševalnim vozilom, po prvih znanih podatkih pa se je lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Danes ob 10.08 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo helikopterske enote nujne medicinske pomoči na krovu poletela v Sodevce (občina Črnomelj), od koder je prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana. Ob 14.13 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske in dežurno zdravniško ekipo na krovu zaradi prevoza obolele osebe v ljubljanski UKC poletela še v Metliko.

