Semiška občina je začela praznovati

7.10.2019 | 08:10

Veliko prireditev ob semiškem občinskem prazniku bo športnih.

Semič - V semiški občini so v četrtek začeli s prireditvami v okviru občinskega praznika, ki ga Semičani praznujejo 28. oktobra. Zaključili jih bodo 16. novembra s 33. Martinovanjem in 13. Praznovanjem jeseni. Letos se je oz. se še bo zvrstilo kar 33 prireditev, poleg tega pa bo v prihajajočem tednu še šest prireditev v okviru tedna otroka.

Veliko je bilo oz. še bo športnih prireditev. Tako je včeraj Športno društvo Kot pripravilo na balinišču na železniški postaji tradicionalni, že 11. turnir v spomin na preminule balinarje (fotografije v galeriji), sicer pa semiško balinanje praznuje letos 20-letnico. Pomerilo se je šest ekip, in sicer ekipi društev upokojencev Črnomelj in Semič, ekipi iz Uršnih sel in Stranske vasi ter dve ekipi Športnega društva Kot.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

