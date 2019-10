Yates zmagovalec dirke po Hrvaški, Katrašnik ob koncu grdo padel

7.10.2019 | 09:10

Foto: Mario Stiehl

Zagreb - V Zagrebu se je včeraj končala kolesarska dirka po Hrvaški. Zadnja etapa, ki je bila pretežno ravninska ni prinesla večjih sprememb v skupnem razvrstitvi, njen zmagovalec je postal Britanec Adam Yates (Mitchelton-Scott). Drugo mesto je zasedel Italijan Davide Villella (Astana), tretje pa Španec Victor De la Parte (CCC Team). Najboljši Slovenec je bil Domen Novak (Bahrain Merida), ki je z zaostankom 50 sekund zasedel peto mesto, najboljši v novomeški ekipi Adrie Mobil pa je bil Radoslav Rogina na 10. mestu.

Novomeška ekipa po zaslugi Marka Kumpa in Dušana Rajovića na dirki dosegla dve zmagi, vendar je splošni vtis po današnjem padcu Gašperja Katrašnika pokvarjen. Dirko je komentiral športni direktor Branko Filip, ki je tudi oster do organizatorja: »Z dirkanjem na Hrvaškem smo zadovoljni, saj smo cel teden gledali izjemne nastope Adrie Mobil. Taktično in fizično smo bili v samem vrhu, pohvale si zaslužijo vsi kolesarji in tudi vso osebje ekipe. Kaj točno se je zgodilo v samem zaključku etape nisem videl, zagotovo je bil sprint na moč. Upali smo na novo dobro uvrstitev Kumpa ali Rajovića, še posebej slednji se je počutil zelo dobro. Žal pa je padec pokvaril vtis nad celotno dirko. Katrašnik je padel na predzadnjem krogu po Zagrebu, približno osem kilometrom pred ciljem etape. Pri polni hitrosti se je zaletel v nezaščiteno plastično oviro na cesti, ki se ji je uspel kolesar pred njim še nekako izogniti. Padec je bil zelo hud, na srečo je Gašper trpežen in je v bolnici pri polni zavesti in na dodatnih preiskavah. Sam sem bil kmalu po padcu pri njem in sem bil ogorčen, da se ni nihče ustavil in ga začel oskrbovati, mi sami smo ustavili reševalno vozilo za dirko. To so stvari, ki niso sprejemljive. Varnost kolesarjev mora biti vedno na prvem mestu, šov pride na vrsto šele kasneje.«

Sicer je zmagovalec zadnje etape dirke CRO Race postal Italijan Alessandro Fedeli (Delko Marseille Provence), ki je ciljno črto prečkal dve sekundi pred trojico z Janom Tratnikom (Bahrain Merida) na čelu ter pet sekund pred naslednjo skupino. V njej je bil tudi Rajović, ki je zasedel 6. mesto.

M. Ž.