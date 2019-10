Ekipa prve pomoči novomeškega Rdečega križa druga v državi

7.10.2019 | 10:10

Ekipa RKS-OZ Novo mesto - 1. ekipa je bila druga. (Foto: OZRK Novo mesto)

Ormož, Novo mesto - Na XXV. državnem preverjanju ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite, ki je bilo v Ormožu, je med štirinajstimi ekipa RKS-OZ Novo mesto - 1. ekipa zasedla drugo mesto. Zmaga je pripadla ekipi RKS-OZ Zagorje ob Savi II, tretje mesto pa PGD Cerknici. Z našega konca Slovenije je nastopila tudi ekipa RKS-OZ Črnomelj, ki je bila enajsta.

Na sedmih deloviščih v mestnem središču Ormoža so člani ekip preverjali svojo usposobljenost z ukrepanjem ob prometni nesreči, razlitju nevarne snovi, požaru v objektu, nesreči pri lovu divjadi, posledicah prekomernega uživanja nedovoljenih poživil in substanc, teoretičnem preskusu znanja prve pomoči in množični nesreči.

»Da na tako zahtevnem tekmovanju dosežeš tako visok rezultat se moraš dolgo usposabljati, utrjevati svoje znanje in ekipno sodelovati. Naša ekipa je vsako leto med najboljšimi, vendar drugega mesta do sedaj še nismo dosegli, zato smo bili zelo veseli,« je sporočila sekretarka novomeškega Rdečega križa Barbara Ozimek.

M. Ž.