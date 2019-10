FOTO: 70 let PGD Velika vas

7.10.2019 | 11:35

Velikovaški gasilci praznujejo okrogel jubilej. (Foto: D. J.)

Velika vas - Za gasilce PGD Velika vas in tamkajšnje krajane je bilo sobotno popoldne slovesno, saj so obeležili 70-letnico njihovega delovanja. Praznovanje edinega jubileja znotraj Gasilske zveze Krško v letošnjem letu se je začelo z ešalonom sektorja Leskovec in PGD Senuše, v katerem je pod vodstvom Benjamina Salmiča, poveljnika PGD Velika vas, sodelovalo dobrih 70 uniformiranih gasilk in gasilcev.

Parada je v zaključnem delu vsebovala mimohod s pozdravom častne straže, ki so jo sestavljali Borut Arh, poveljnik GZ Krško, Nuša Somrak, predsednica GZ Krško, predsedujoča posavski gasilski regiji in članica Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije ter podžupanja Občine Krško, Marko Turšič, predsednik PGD Velika vas, Alojz Salmič, častni poveljnik PGD Velika vas, in Anica Baznik, članica Upravnega odbora PGD Velika vas. Zbrane je nagovoril prvi mož velikovaških gasilcev Turšič, Somrakova in Aleš Benje, višji svetovalec za zaščito in reševanje na Občini Krško. Slavnostni program so popestrili člani Mešanega pevskega zbora Župnije Leskovec pri Krškem in mladi gasilci PGD Velika vas s pesmijo in plesom.

V letošnjem letu so v PGD Velika vas še posebej ponosni na njihovo ekipo kategorije »člani A«, ki na regijskih tekmovanjih posega po najvišjih mestih, tudi sicer pa je njihov podmladek uspešen in številčen.

Pot velikovaškega gasilstva se je začela z ustanovitvijo društva 15. januarja 1949 v gradu pri Pirčevih na pobudo Franca Bajca in Martina Kopine ter ob pomoči tedanjega leskovškega gasilskega predsednika Leopolda Riedla. Deset let po ustanovitvi so udarniško zgradili gasilski dom, leta 1969 nabavili prvo motorno brizgalno in leta 1974 kupili prvo vozilo, 20 let star IMV kombi, katerega so šele leta 2004 nadomestili z novim Citoenovim Jumperjem. Še pred pridobitvijo novega gasilskega vozila so prekrili streho in prenovili gasilski dom, v katerem so uredili sanitarije in čajno kuhinjo. V letu 2006 so razvili prvi gasilski prapor, pomemben simbol društva.

70-letnica, ki so jo gasilci pripravili na začetku meseca požarne varnosti, je minila v znamenju pridobitev, za katere so se v PGD Velika vas trudili zadnjih nekaj let: v 2016 so dogradili novo garažo za njihovo gasilsko vozilo in gasilsko orodje, prostor, ki je nekdaj služil kot garaža, pa preuredili. Z zamenjavo dotrajanih vrat in oken ter novo fasado je tako nekdanja garaža postala ličen večnamenski prostor, skupen prostočasen dom za več uporabnikov, saj so v njem dobrodošli vsi krajani Velike in Gorenje vasi.

Skupni ocenjeni stroški izvedenih del v zadnjih letih se gibljejo okrog 15 tisoč evrov, vloženega pa je bilo mnogo prostovoljnega dela pa tudi donacij v materialu in denarju. Novo garažo in prenovljen gasilski dom je po ustaljeni slovenski tradiciji blagoslovil domači župnik Ludvik Žagar.

PGD Velika vas so ob jubileju številni izrekli čestitke ter izročili darila, na slavnostni seji v četrtek, 3. oktobra, pa so podelili tudi društvena, občinska in državna priznanja ter zahvale društva posameznikom in organizacijam. Gasilska zveza Krško je podelila 19 bronastih, štiri srebrna in šest zlatih priznan, državno priznanje – srebrno plamenico pa so prejeli Alojz Baznik, Alojz Salmič in Jože Turšič. Jože Avguštin je prejel odlikovanje II. stopnje, Vinko Pacek in Alojz Tomažin pa sta prejela plaketo veterana, podelitve bodo opravili na občnem zboru društva v začetku leta 2020.

Besedilo in fotografije: Doroteja Jazbec

