Študentje častijo pol litra

7.10.2019 | 14:40

Ljubljana, Novo mesto - Študentske organizacije treh javnih univerz pod okriljem Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) skupaj z lokalnimi študentskimi klubi danes začenjajo jesensko krvodajalsko akcijo Častim pol litra, ki bo potekala do konca oktobra. Študenti bodo lahko darovali kri v večjih krajih po Sloveniji. Študentska krvodajalska akcija je tradicionalen projekt, vsako leto imajo dve - spomladi in jeseni.

Akcijo za študente in dijake na Dolenjskem organizira Območno združenje Rdečega križa Novo mesto, in sicer k darovanju krvi vabijo prihodnji ponedeljek in torek, 14. in 15. oktobra, od 7.30 do 11. ure na Oddelek za transfuzijsko dejavnost v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Kot so pojasnili, bodo pred odvzemom krvi študenti in dijaki zdravniško pregledali. »Prosimo vas, da niste tešči, vendar ne zajtrkujte nič mastnega, tudi ne mleka ali mlečne kave. Zajtrkujete lahko čaj, črno kavo, kruh, marmelado, sadje in podobno. Po odvzemu krvi vam bomo postregli s prigrizkom,« sporočajo mladim, ki bi se želeli udeležiti akcije.

Akcije se lahko udeležijo vsi, ki se počutijo zdravi, so že dopolnili 18 let in so se predhodno na predavanjih seznanili o krvodajalstvu, v zadnjem času pa niso darovali krvi (ženske 4 mesece, moški 3 mesece).

M. Ž.