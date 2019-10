V požaru za 50 tisočakov škode

Policisti PP Novo mesto so bili v soboto popoldne obveščeni o požaru gospodarskega poslopja v Poljanah pri Mirni Peči. V požaru, ki je zajel notranjost objekta ter ostrešje hleva in kozolca, je zgorelo več delovnih strojev. Po prvih ocenah je za okoli 50.000 evrov škode. V požaru ni bil nihče poškodovan, tudi živali so uspeli pravočasno rešiti iz hleva. Okoliščine oziroma vzrok za nastanek požara policisti še preiskujejo.

Pijana povzročila nesrečo

Policisti PP Metlika so bili v petek pred 17. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Krasincem in Podzemljem. Ugotovili so, da je nesrečo povzročila 46-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčila v avtomobil, ki ga je vozil 35-letni voznik. Povzročiteljica, ki se je v nesreči lažje poškodovala in med vožnjo ni uporabljala varnostnega pasu, je imela v litru izdihanega zraka 0,80 miligramov alkohola. Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in še brez veljavne vozniške

Med kontrolo prometa v Krški vasi so policisti v soboto okoli 8.30 ustavili voznika Opel vectre. Med postopkom so ugotovili, da 44-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,09 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

15-letni motorist izsilil prednost

Sevniški policisti so bili sinoči okoli 19.30 obveščeni o prometni nesreči med Tržiščem in Sevnico. 15-letni motorist je v križišču zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozila 51-letna voznica. Motorist, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se je v nesreči lažje poškodoval. Motorno kolo so policisti zasegli in o prometni nesreči z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denarnico, nahrbtnik, pištoli, denar, pijačo ...

Na parkirišču v okolici Trebnjega je včeraj nekdo iz odklenjenega avtomobila ukradel denarnico z denarjem in dokumenti. Škode je za okoli 700 evrov. Prav tako je včeraj na parkirišču v Trebnjem neznanec iz avtomobila odnesel nahrbtnik z denarjem in dokumenti. Lastnico je oškodoval za več kot 1000 evrov.

V Brezovici pri Mirni je v petek popoldne nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo ter odnesel dve pištoli in okoli 200 evrov.

V Kuzarjevem Kalu je med četrtkom in soboto nekdo skozi balkonska vrata vlomil v zidanico ter ukradel oblačila in tri steklenice alkoholne pijače. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

Prijeli tihotapca in tri Iračane

Brežiški policisti so v noči na nedeljo pri Obrežju ustavili in kontrolirali osebni avtomobil avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni državljan Bosne in Hercegovine v vozilu prevaža tri državljane Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Iraka pa še potekajo.

Skrivali so se med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je v soboto popoldne na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila turških registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila. V tovornem delu so našli dva državljana Pakistana, ki sta se skrita med tovorom skušala izogniti mejni kontroli. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PMP Dobova so včeraj dopoldne med kontrolo tovornega vlaka na vstopu v Slovenijo v odprtih vagonih izsledili sedem tujcev, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli. Po zaključenem postopki so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli kar 79 tujcev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so od 6. ure v petek do 6. ure danes med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 79 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 29 državljani Pakistana, 19 državljani Afganistana, 16 državljani Bangladeša, sedmimi državljani Maroka, po dvema državljanoma Sirije, Iraka in Kosova, državljanom Palestine in državljanom Turčije še niso zaključeni.

