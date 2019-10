Zadruga začenja z novim jabolkom

Toni Koršič (Foto: M. L.)

Sadovnjak Koršičevih v Arnovem selu (Foto: M. L.)

Z današnje novinarske konference (Foto: M. L.)

Arnovo selo - Danes so na kmetiji Koršičevih v Arnovem selu začeli obirati jabolka sorte bonita. Gre za novo sorto, ki so jo vzgojili na Češkem na isti postaji kot topaz. Lastnik sorte je konzorcij južnotirolskih drevesničarjev. »Da smo dobili lastništvo za Slovenijo, smo morali ustanoviti zadrugo,« je danes na konferenci za novinarje pred začetkom obiranja povedal Toni Koršič, predsednik novoustanovljene zadruge.

Zadruga za razvoj sadjarstva Tibona, kot se imenuje, šteje trenutno 11 članov. Člani so v glavnem pridelovalci, članstvo v zadrugi je prostovoljno, za pridelovalce je obvezno, sicer se lahko včlanijo tudi trgovci, strokovnjaki in kupci.

Na novinarski konferenci in na krstnem obiranju so sodelovali poleg članov zadruge med drugimi predstavniki Biotehniške fakultete Ljubljana, fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, novomeškega in mariborskega kmetijsko gozdarskega zavoda in brežiška podžupanja Katja Čanžar.

M. L.

