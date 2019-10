Valentine še vedno ni domov

Darka Brajdič je odločena, da bo vnukinjo pripeljala domov. (Foto: B. B.)

Valentina Hudorovac (družinski arhiv)

Šentjernej, Kočevje - Po tistem, ko smo na Dolenjskem listu v petek objavili novico o izginotju 15-letne Valentine Hudoravac iz Šentjerneja, se je ta oglasila preko Facebooka, kjer je na videoposnetku pripovedovala, da je k fantu v Kočevje odšla prostovoljno, da tam ni ogrožena in da naj njena družina zaradi tega ne hodi na policijo.

»V to so jo prisilili, to niso njene besede,« je prepričana njena babica Darka Brajdič, sicer romska svetnica v šentjernejskem občinskem svetu.

Brajdičeva pravi, da so pobegi mladih deklet od doma med Romi res precej pogosti, a da v Valentininem primeru ni šlo za to. Kot nam je povedala, je fant, pri katerem je zdaj, njeni vnukinji pred tednom dni grozil, da bo, če ne pride k njemu, na Facebooku objavil njene gole fotografije. Dan kasneje je to tudi storil in fotografije so hitro zaokrožile po spletu.

»Valentina je bila takrat v šoli, v Novem mestu obiskuje prvi letni gostinske šole. Ko smo izvedeli, da so se na spletu pojavile njene fotografije, smo se takoj odpeljali v Novo mesto, a Valentine v šoli nismo našli. Kasneje smo izvedeli, da se je takrat, ko smo bili tam, skrivala. Gotovo je bila v šoku in osramočena, morda se je bala tudi nas,« na robu solz pripoveduje Brajdičeva.

»Na posnetku, kjer pripoveduje, da je odšla prostovoljno, je Valentina vidno pretresena. Niti svojih pravih podatkov ni povedala. Ne vem, kaj bo z njo, če bo še dolgo tam. Vsi si želimo, da pride domov in če bo treba, bom vztrajala tudi pet let,« je odločna Brajdičeva, ki pravi, da primer preiskuje tudi policija, a da naj bi družina, kjer je njena vnukinja, to skrivala tudi pred njimi.

