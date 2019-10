Evropski denar za ohranjanje dvoživk

7.10.2019 | 19:30

ilustrativna slika (Foto: D. K., arhiv DL)

Grosuplje - Občina Grosuplje je bila v sodelovanju s partnerji uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev za projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov. Projekt je vreden dobrih osem milijonov evrov, pri čemer bo 60 odst. sredstev prispevala EU. Partnerji bodo projekt začeli izvajati 1. novembra, trajal bo do 31. decembra 2026.

Partnerji so danes podpisali pogodbo za sredstva, ki so jih pridobili na razpisu v programu Life. Gre za finančni instrument, ki ga je Evropska komisija sprejela pred 27 leti in je namenjen izključno implementaciji in razvoju okoljske politike unije.

Grosupeljski župan Peter Verlič je ob podpisu pogodbe izpostavil, da takšen projekt terja veliko dela in energije. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da se je ideja izkazala kot prava in je privedla do intenzivnega pridobivanja nepovratnih evropskih sredstev, so županove besede povzeli na občini.

Projekt Life Amphicon je podrobneje predstavila Tjaša Pleško iz Medobčinskega razvojnega centra. Po njenih besedah je osrednji cilj projekta izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje direktiva o habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji.

"V okviru projekta želijo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost," je izpostavila.

V Sloveniji bodo tako med drugim vzpostavili okoli 130 mrestišč, zgradili bodo minimalno 60 podhodov in postavili 10.200 metrov stalnih ograj. Prav tako bodo vzpostavili učne in interpretacijske poti ter učilnice na prostem, informacijske table in opazovalnice.

Kot je še povedala Pleškova, gre za projekt v vrednosti 8,08 milijona evrov. Sofinanciranje EU znaša 60 odst., sofinanciranje države 20 ods., še 20 odstotkov pa predstavlja lastni delež, je poročala STA. Občina Grosuplje bo tako za izvedbo projekta prejela 561.580 evrov, Turizem Grosuplje pa 276.613 evrov.

Poleg njiju so partnerji v projektu Krajinski park Ljubljansko barje, Kozjanski regijski park, Direkcija RS za infrastrukturo, Center za kartografijo flore in favne, tuja partnerja z Danske sta Amphi International in Občina Nyborg, iz Nemčije pa EU-Nationalparks Unteres Odertal.

Tudi v Sloveniji sicer danes obeležujemo svetovni dan habitata, je še navedla STA.

M. M.