Na Šegovi obstal na brežini

8.10.2019 | 07:00

GRC Novo mesto (foto: arhiv)

Včeraj ob 17.48 uri je v Šegovi ulici v Novem mestu voznik z osebnim vozilom zapeljal čez robnik na parkirišču in obstal na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so z zračnimi blazinami vozilo dvignili in povlekli na vozišče.

Voda spet pitna

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Velike in Male Brusnice, Ratež, Gumberk, Sela pri Ratežu, Petelinjek, Potov vrh in višjega predela Smolenje vasi v občini Novo mesto, da ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Dobava vode motena

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz naselij Trnje, Mostec, Mihalovec, Mali Obrež, Veliki Obrež, Gabrje pri Dobovi, Sela pri Dobovi, Loče, Rigonce, Dobova – ulice, Podvinje in Kapele obveščamo, da bo zaradi planiranih nujnih vzdrževalnih del na vodovodu motena dobava pitne vode danes od 8. ure do predvidoma 15. ure.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bodanes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SOVINJEK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRMOVLJE2;

- od 11.00 do 15.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VINJI VRH - STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELO PRI ZAGORICI, na izvodu DOBJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 11. in 13.30 uro na območju TP Veliki Obrež, Gaberje, Podvinje, Mali Obrež, Podvinje 2, Veliki Obrež Gmajna in Zgornje Gaberje.

