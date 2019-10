Do Klevevža nič več z avtom

8.10.2019 | 13:30

Takih slik ne bo v Klevevžu več mogoče videti. Večina obiskovalcev, ki se je do zdaj vse do Klevevške Toplice pripeljala z avtom in ga parkirala na bližnjih zemljiščih, tega ne bo več smela početi.

Župan Marjan Hribar (v sredini) s podžupanom Francem Anderličem in Matejo Kotnik iz občinske uprave.

Brane Zoran (na levi) je kot domačin neštetokrat na sejah opozarjal, da je treba v Klevevžu narediti red.

Šmarješke Toplice - Klevevške toplice so pomembna naravna vrednota šmarješke občine, ki jo zlasti v poletnem času obišče veliko ljudi od blizu in daleč. Gre za izvir termalne vode pri Šmarjeških Toplicah, ki ga domačini imenujejo Klevevška toplica, in se od ostalih loči po tem, da ima celo leto voda okoli 21 do 25 stopinj Celzija. Za kopanje je torej primerna vseskozi.

Občinski svet se je na zadnji seji na pobudo lokalnega prebivalstva odločil za spremembo prometne ureditve te javne poti, ki je edina dostopna pot do te naravne vrednote. Ali bo šlo za uvedbo prometnih znakov, zapornico ali postavitev dvižno-potopnih stebričkov, bo še stvar nadaljnjih pogovorov in odločitev, je pojasnila Mateja Kotnik iz občinske uprave.

Od zdaj bo pot od zgornjega odcepa proti Klevevški toplici prepovedana za vsa vozila, dostopna bo le lastnikom in posestnikom zemljišč do njihovih zemljišč, za intervencijo ter seveda kolesarjem in pešcem. Vozniki bodo morali svoje jeklene konjičke parkirati na obstoječih parkiriščih pri cerkvici na Slapih in do toplice oditi peš, bližje pa bo občina uredila še dodatna parkirišča.

Kot je ukrep odredbe o spremembi prometne ureditve utemeljil župan Marjan Hribar, »gre za nekaj dobrega«. Pot in tudi bližnja zemljišča so tu zlasti poleti prekomerno obremenjena, kar je izredno moteče za tamkajšnje prebivalce, prav tako tovrstni množilni obisk in parkiranje motornih vozil v neposredni bližini naravne vrednote, ki spada v Naturo 2000, predstavlja veliko naravno škodo. Naravno vrednoto je potrebno zaščititi, omogočiti tudi večjo varnost ljudem - srečevanje dveh vozil na ozki makadamski cesti je bilo nevarno - nenazadnje bi vse večji promet povzročil tudi povečanje stroškov vzdrževanja ceste.

Za odredbo je glasovalo deset svetnikov, eden je bil proti. Več o razpravi na občinski seji v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

