Na tak način ne bo zmag

8.10.2019 | 07:50

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 1. krogu lige Aba doma izgubila z ekipo FMP iz Beograda s 65:75 (9:24, 31:38, 44:59). Čeprav FMP sodi v krog tistih moštev, ki bi jih Krka v letošnji sezoni lahko oz. morala premagati, se je srbsko moštvo tudi tokrat izkazalo za zelo neugodnega nasprotnika in Krko ugnalo še na petem zaporednem medsebojnem srečanju.

Da bi se ta tradicija lahko nadaljevala je postalo jasno že v prvih minutah tekme, ki so jo krkaši začeli vse preveč neodločno v obrambi in nezbrano v napadu. Še preden so se dobro obrnili, je bilo na semaforju 11:0 za goste in pred novomeškimi košarkarji je bila težka naloga. Prednost FMP se je v drugi četrtini res začela topiti in gostje so v 17. minuti vodili le še za točko (29:28), a do vodstva Krka sinoči vendarle ni prišla. Do odmora je zmogla le še dve točki in FMP je v drugi polčas vstopil s sedmimi točkami naskoka (38:31).

Krka je v tretji četrtini znova popustila in dosegla le 13 točk, tekmeci pa osem več in razlika je znova narasla. Ob koncu 32. minute je bilo že 47:65, in šele takrat so Krki stvari spet stekle nekoliko bolje. Luka Lapornik in Lawal sta slabe tri minute pred koncem s prostih metov zaostanek znižala na sedem točk (63:70), a obupni poskusi v zaključku niso obrodili sadov in FMP je tekmo dobil z dvomestno razliko. Gostje so dominirali v predvsem v skoku in metih z razdalje in če ne bi izgubili kar 15 žog, bi bila tekma najbrž odločena že mnogo prej.

"Današnja tekma je bila katastrofa. To ni košarka, ki si jo želimo igrati, in s katero bi lahko zmagali katerokoli tekmo v jadranski ligi. Predvsem bo treba popraviti obrambo, kjer smo bili premalo odločni, prepočasni in nepozorni. Dolgo smo pričakovali to tekmo, prisotna je bila nervoza, a to ne more biti opravičilo za slabo obrambo. Fantje so se preveč obremenjevali s tem, kdo bo dal koš in premalo pa s tem, kdo bo ustavil nasprotnika," je bil do svojih igralcev po tekmi kritičen trener Krke Simon Petrov.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 1200 (uradni podatek), sodniki: Pukl, Petek, Mrdak.

* Krka: Cosey 17 (4:4), Marinelli 5, Škedelj 2, Đapa 7 (1:2), Jošilo 12 (7:8), Lapornik 2 (2:2), Rakićević 3, Ramljak 4 (2:3), Lawal 13 (1:2).

* FMP: Reath 7 (1:2), Uskoković 10, Pecarski 12, Jeremić 5, Pot 4, Radanov 21 (2:2), Tejić 11 (4:6), Ulubay 3 (1:2), Đorđević 2.

* Prosti meti: Krka 17:21, FMP 8:12.

* Met za tri točke: Krka 8:30 (Cosey 3, Đapa 2, Marinelli, Jošilo in Rakićević po 1), FMP 11:24 (Radanov 3, Rath, Pecarski in Uskoković po 2, Jeremić in Tejić po 1).

B. B.

Galerija