Avto ostal brez vseh štirih koles

8.10.2019 | 08:40

Foto: Arhiv DL

Na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v noči na ponedeljek nekdo s parkiranega osebnega avtomobila odnesel vsa štiri kolesa. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Ob motorno žago in denar

Z delovišča v Novem mestu je včeraj neznanec odnesel motorno žago in povzročil za 200 evrov škode.

V okolici Žužemberka je sinoči med 19. in 20. uro nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za 1000 evrov škode.

V Velikem Lipovcu je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odnesel denar. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli devet tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne mejev zadnjih 24-tih urah na območju krajev Žuniči, Dobliče, Miklarji in Iglenik izsledili in prijeli devet tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Pakistana, tremi državljani Sirije, državljanom Afganistana in državljanom Alžirije še potekajo.

M. Ž.