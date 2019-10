Vstopnice za BOŽIČNO TURNEJO gredo v prodajo v SREDO ob 12. uri!

8.10.2019 | 11:10

Novo mesto - Letošnji božič bo za Dolenjce nekaj prav posebnega … Preživimo ga v krogu naših najdražjih in jim pričarajmo zimsko pravljico, kot še nikoli doslej.

V Novo mesto prihajata dva prav posebna glasbenika, ki bosta poskrbela za božični koncert, ki ogreje dušo in srce. Ne zamudite spektakla, ki ga bosta pripravila prvi tenor Dalmacije – Marko Škugor ter eden in edini, legendarni Dražen Zečić.

Božični koncertni spektakel bo v petek, 20. decembra 2019, od 19. ure dalje v Športni dvorani Marof v Novem mestu, Dolenjce pa čaka največji nabor najlepših uspešnic dveh vrhunskih hrvaških glasbenikov.

Vokal hrvaškega tenorista Marka Škugorja velja za enega najlepših na Balkanu. Vrhunski glasbenik, ki je pevsko pot začel s klapami Maslina in Kampanel, kljub svojim rosnim 29-im letom beleži številne uspehe in nagrade, poslušalce pa navduši praktično kjerkoli se pojavi. Šibeniški tenor je znan po tem, da s svojim prelepim vokalom in prav posebnim občutkom za glasbo, poslušalcem pričara pravo dalmatinsko vzdušje in poskrbi, da se marsikomu orosijo oči. Njegove največje uspešnice ''Oće duša vanka tila'', ''Ružo bila'', ''Dalmatinska vilo'', ''Srce južnjačko'' in številne druge pa bodo zagotovo navdušile tudi vas.

Dražen Zečić velja za enega najelitnejših in najbolj iskanih pevcev na celotnem Balkanu. Kljub njegovi dolgoletni in uspešni karieri ter številnih nastopih, se ga občinstvo nikakor ne more naveličati. Slovenci ga vedno znova sprejmemo odprtih rok in z glasnim skandiranjem ''Zeko, Zeko, Zeko,'' on pa nam ljubezen vsakič povrne tako, da nam zapoje z dušo in telesom. Njegove ''Nitko nema dva života'', ''Ako se dušo moramo rastati'', ''Idi, idi'', ''Sokole'', ''Sve je zbog nje'' in številne druge, vas ne bodo pustile ravnodušnih.

Njuni koncertni spektakli so vsakič znova razprodani, zato priporočamo, da si vstopnico zagotovite že to sredo, 9. 10. 2019, od 12. ure dalje, saj je število vstopnic omejeno.

Svojo NAJCENEJŠO VSTOPNICO si zagotovite na vseh prodajnih mestih Eventim, bencinskih servisih Petrol in spletnem portalu MyNight.si!

Nekaj utrinkov spektakla, ki je pred nami, lahko doživite že zdaj v priloženem videoposnetku.

Veliki božični koncert