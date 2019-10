Obisk misijonarja Danila Lisjaka

8.10.2019 | 15:00

Danilu Lisjaku je prisluhnilo veliko Škocjančanov.

Škocjan - V okviru izrednega misijonskega meseca oktobra in v Knobleharjevem letu ob 200-letnici njegovega rojstva je konec tedna Škocjan obiskal misijonar Danilo Lisjak, ki deluje v Ugandi, torej blizu krajev, kjer je nekoč pionirsko deloval Knoblehar.

V nedeljo je misijonar salezijanec s škocjanskim župnikom g. Tonetom Dularjem daroval mašo v cerkvi Rožnovenske Matere Božje na Stopnem pri Škocjan, kamor je iz misijona pred leti prišel tudi Knoblehar.

Danilo Lisjak

Kasneje je v župnijski dvorani potekalo srečanje s farani. Misijonar Lisjak je zbrane na kratko pozdravil in se predstavil. Doma je iz Saksida pri Dornberku v Vipavski dolini. V osrčje Afrike je odšel pred dobrimi tremi desetletji, najprej v Kongo, potem Ruando in Burundo, danes pa deluje v misijonu v Ugandi. V Ruandi je bil med genocidom leta 1994, od blizu pa je spremljal tudi druga krizna žarišča v Afriki. Nazadnje na severu Ugande, kjer se je končala dvajsetletna državljanska vojna.

Lisjak je spregovoril tudi o Ignaciju Knobleharju. »Našega Knobleharja bi radi naredili za znanstvenika, a zavedal se je predvsem svoje vloge, da mora ljudem prenesti Boga. V tem je veličina vašega rojaka,« je med drugim dejal Škocjančanom in povedal, koliko truda je bilo vsa leta potrebnega, da so domačini bele misijonarje sprejeli za svoje. Zbranim je zaželel, da bi bilo med mladimi še kaj navdušenja za misijonarjenje, poudaril pa je, da »misijon živi in pade z molitvijo«, pa naj bo to v domačem okolju ali kje drugje.

Obiskovalci so si ogledali 50 -minutni film Žetev ob Nilu.

Pozornost škocjanskega župana Jožeta Kaplerja

Zbrane je nagovoril škocjanski župan Jože Kapler, ki se je s publikacijo o dr. Knobleharju in Knobleharjevim kipcem zahvalil Lisjaku za obisk. Ravno tako se je za dobro sodelovanje zahvalil tudi Misijonskemu središču Slovenije in njegovemu vodji Matjažu Križnarju.

Obisk misijonarja Lisjaka je le eden od preko 40 dogodkov, ki jih bodo v spomin Knobleharju v škocjanski občini pripravili v njegovem spominskem letu.

L. Markelj, foto: Vatican News

