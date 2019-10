Dragocen virginijski brin bo v grajskem parku lahko rasel naprej

Pri postavitvi japonskih opor so uporabili naravne materiale. (Foto: Komunala Brežice)

Virginijski brin v Brežicah je eden izmed treh te velikosti in starosti v Sloveniji. (Foto: Komunala Brežice)

Brežice - V Javnem podjetju Komunala Brežice so se pred dnevi posvetili prav posebnemu drevesu v brežiškem grajskem parku. Ker se je virginijski brin, ki je eno izmed treh dreves takšne starosti in velikosti v Sloveniji, zelo nagnil in je grozil njegov padec, so sodelavci Komunale poskrbeli, da bo lahko rasel naprej, so sporočili iz brežiškega podjetja.

Drevo virginijskega brina (Juniperus virginiana) takšnih dimenzij, prsni obseg debla je 238 cm), je izjemna redkost, velik pa je tudi njegov zgodovinski pomen v okviru grajskega parka, zavarovanega kot območje kulturne in naravne dediščine Slovenije. Sanacijo so opravili na podlagi strokovnega elaborata arboristke Tanje Grmovšek po pridobitvi kulturno-varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto.

Sodelavci Komunale Brežice so izdelali in namestili t. i. japonske opore in virginijski brin povezali s 40 metrov oddaljenim hrastom s pomočjo 8-tonske povezovalne vrvi in posebnih zank (t. i. varovalni sistem Boa). Pri postavitvi japonskih opor so uporabili naravi prijazna gradiva - lesene drogove za opore, za povezovanje pa konopljine vrvi. Pri namestitvi povezave jim je pomagal plezalec in arborist Janez Conta iz Račje vasi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Po navedbi Mitje Simiča iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto je to prva tovrstna sanacija na območju njihove pristojnosti. Ta je po besedah vodje projekta v Komunali Brežice Krištofa Žnideršiča predstavljala poseben izziv, a je zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu odtehtalo ves napor, so še dodali.

