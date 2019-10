Z Gorjancev s helikopterjem v Ljubljano

8.10.2019 | 18:35

Ob 10.33 je v Škocjanu padel kolesar in se poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 13.07 se je na Vadnalovi ulici v Dobovi pri padcu poškodoval delavec. Posredovali so reševalci NMP Brežice, ki so delavca na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Malo pred 16. uro je posadka helikopterja Slovenske vojske z dežurno ekipo nujne medicinske pomoči na krovu poletela v Gornjo Težko Vodo v občini Novo mesto, kjer je od reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Metlika prevzela poškodovano osebo, in jo prepeljala v UKC Ljubljana.

