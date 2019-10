Zapeljal s ceste, zdaj je v UKC

9.10.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.44 uri je na cesti Rajndol – Knežja Lipa, občina Kočevje, osebno vozilo zapeljalo z vozišča. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji pri osvetljevanju kraja nesreče. V nesreči poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Kočevje in jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovani, iz TP OTOČEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 12:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE;

- od 7:30 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANJA VAS, izvod V Hrib;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE ME, izvod Črmošnjice;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRASINEC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE, na izvodu LEVO OD TP.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo od 10:30 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Dolenje Radulje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

