Gradijo povezovalni vod, priključevanje prihodnje leto

9.10.2019 | 08:15

Gradnja v Dobruški vasi, promet poteka s pomočjo začasnih semaforjev.

Dobruška vas - Ob glavni cesti od Dobruške vasi proti Dolenji Stari vasi že nekaj časa brnijo stroji, saj poteka izgradnja manjkajočega povezovalnega kanalizacijskega voda. To je bilo nujno, če želi škocjanska občina t.i. hrbtenico kanalizacijskega sistem občine, ki gre od Zloganj preko Škocjana, Zavinka, Grmovelj in Dolnje Stare vasi, kjer so sekundarni vodi že zgrajeni, čim prej priključiti na čistilno napravo v Dobruški vasi. Naprava zdaj ne deluje, neizrabljena ostaja tudi obstoječa infrastruktura, kar ni dobro.

Naložba - gre za izgradnjo dobrih dveh kilometrov gravitacijskih kanalov, dveh tlačnih vodov, dveh črpališč komunalnih odpadnih voda in dveh elektrovodov - je ocenjena na okrog 680 tisoč evrov, izvedli naj bi jo od junija do marca prihodnjega leta. Na kanalizacijski sistem bo priključenih okrog 226 priključkov, tako gospodinjstev iz vasi Škocjan, Zloganje, Hrastulje, Zavinek in Dolnja Stara vas, kot podjetij iz poslovne cone GTC.

Zvonko Petelin (drugi z leve zadaj)

Občina Škocjan za naložbo ni dobila nepovratna sredstva, saj ni bil na voljo noben primeren razpis, zato so se odločili, da to naredijo sami in najamejo kredit v višini 300 tisoč evrov za dobo desetih let. Kredit bodo delno povrnili s prihodki od komunalnega prispevka.

Vzporedno z gradnjo potekajo tudi pregledi že izgrajenih kanalizacij po naseljih, da se bodo ta navezala na povezovalni vod in kot pravi višji svetovalec za investicije in komunalne zadeve v občinski upravi Zvonko Petelin, bodo pričeli tudi obveščati ljudi o načinu in terminskem planu priključevanja gospodinjstev in podjetij na povezovalni vod in čistilno napravo - za slednje računajo, da bo potekalo prihodnje leto.

Besedilo in foto: L. Markelj

