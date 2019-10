Voznik vzel prednost kolesarju, slednji hudo poškodovan

9.10.2019 | 09:15

Foto: Arhiv DL

Šentjernejski policisti so bili včeraj nekaj po 10.30 obveščeni o prometni nesreči kolesarja in voznika osebnega avtomobila pri Škocjanu. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 52-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pri vključevanju na prednostno cesto odvzel prednost 37-letnemu kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz smeri Zbur. Hudo poškodovanega kolesarja so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper povzročitelja nesreče na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ob zlat nakit

V okolici Krškega je včeraj med 11. in 22. uro nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel zlat nakit. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 400 evrov.

Afganistanci so se skrivali med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je sinoči okoli 19. ure na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila ter v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 55 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj na območju krajev Dobliče, Bistrica, Stranska vas pri Semiču, Črnomelj in Mirna Peč izsledili in prijeli 55 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 50 državljani Pakistana, tremi državljani Afganistana, državljanom Egipta in državljanom Indije še niso zaključeni.

M. Ž.