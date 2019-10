FOTO: 90 let Turističnega društva Višnja Gora

9.10.2019 | 11:30

Najvišje Zlato plaketo TZS je prejel vsestranski turistični delavec Pavel Groznik. (Foto: G. S.)

Dogodek so obogatili številni nastopajoči. Od Godbe Stična, mestnega bobnarja, najmlajših iz vrtca Polžek, otroškega pevskega zbora Podružnične šole Višnja Gora, Višnjanskih fantov, plesne skupine iz Hirschaida in pevca Marka Vozlja.

Višnja Gora - Turistično društvo Višnja Gora letos praznuje 90 let delovanja. Nedavno slovesnost ob visokem jubileju so združili s podelitvijo priznanj najlepše urejenim občinskim središčem v letu 2019. Med večjimi kraji je bil za najlepšega razglašen Šentvid pri Stični, sledila sta Krka in Višnja Gora, med manjšimi kraji pa je slavil Zagradec, za njim pa sta se zvrstila še Metnaj in Ambrus, so sporočili iz ivanške občine

Višnja Gora ima že od nekdaj, zaradi izjemno bogate zgodovine in neokrnjene narave, velik turistični potencial. Tega so se zavedali tudi v tem kraju in že leta 1929 ustanovili Tujsko-prometno in olepševalno društvo. Predsednik društva Jože Gros je v nagovoru med najpomembnejšimi mejniki društva omenil gradnjo kopališča, ki je bilo odprto osem let po ustanovitvi društva, leta 1937, že leta 1935 pa je bil odprt Smučarski dom na Polževem, ki ga je zgradil SK Polž. V povojnih letih, ki turizmu niso bili najbolj naklonjeni, se je tedanje vodstvo društva odločilo še za dopolnitev kopalne ponudbe z vzpostavitvijo avtokampa. Kopališče je danes ne le športno in turistično stičišče, temveč povezovalni element turizma, zgodovine, kulture in umetnosti v Višnji Gori, so zapisali v sporočilu za javnost.

Turistično društvo, ki danes šteje 130 članov, sodeluje pri vseh dogodkih v kraju in se udeležuje sejmov tako v občini kot izven nje. Še posebej so ponosni na letošnjo 22. izvedbo Aninega sejma, prireditev Moja dežela lepa in gostoljubna ter soorganizacijo izvedbe tradicionalnega Pohoda po Jurčičevi poti. Za prepoznavnost zunaj meja so poskrbeli s številnimi prevodi Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori, zadnji dvanajsti je preveden v kitajski jezik.

»Kopališče je poleg polža in Kozlovske sodbe eden izmed znamenitih objektov v Višnji Gori. Še večji turistični potencial pa si društvo obeta od Kranjske čebele, ki ima rojstni dom prav v Višnji Gori«, je dodal Gros. Društvo je ob jubileju izdalo tudi obsežen zbornik z naslovom Razcvet turizma ali tako se je pričelo v Višnji Gori in njeni okolici.

Domači župan Dušan Strnad je predstavil smele turistične načrte občine s preureditvijo stare višnjanske šole v Hišo kranjske čebele. Trenutno pred njo potekajo arheološka izkopavanja, za tem sledi preureditev mestnega jedra in ureditev same zgradbe z bogato vsebino v njej. V znak zahvale in nadaljnjega skupnega sodelovanja je društvu čestital za visok jubilej, predsedniku pa izročil spominski kovanec Prijetno domače.

Društvu je za visok jubilej čestital tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka ter društvu in zaslužnim članom podelili priznanja za izjemne dosežke na turističnem področju. Najvišje Zlato plaketo TZS je prejel vsestranski turistični delavec Pavel Groznik, so med drugim navedli na občini.

M. Ž., Foto: G. Stopar

Galerija