Ugrabljena ali zaljubljena?; Odstopi po tekočem traku; Petkov večer

9.10.2019 | 18:00

Je bilo petnajstletno dekle iz Šentjerneja res ugrabljeno, kot je prepričana njena babica, ali pa jo je v Kočevje zvabila zaljubljenost, se tokrat sprašujemo v Dolenjskem listu, vašem četrtkovem prijatelju. V Šentjerneju ni nikoli dolgčas. Po tistem, ko smo pred tednom poročali o odstopu tamkajšnjega župana, sta tokrat v Dolenjskem listu dobila svoj prostor sedanji in nekdanji šentjernejski podžupan, ki na Luzarjev odstop in njegovo delovanje gledat precej različno, vsak s svojega političnega zornega kota.

V Dolenjskih Toplicah so občinski svetniki pokazali županu Vovku roge in zavrnili njegov predlog za zvišanje cene vrtca, ki bo tako do konca leta predvsem na račun po zakonu zvišanih plač pridelal za kakšnih 18.000 evrov izgube, ki jo bo morala zdaj pokriti občina.

V Metliki župan sicer ni odstopil, odstopajo pa svetniki, ki padajo kot domine. Odstopila je praktično celotna svetniška skupina nekdanje županje in poslanke Renate Brunskole z njo na čelu. Kaj se v Metliki dogaja, preberite v Dolenjskem listu, ki tokrat prinaša tudi zgodbe o tako rekoč zgodovinskem koncertu, na katerem so se v športni dvorani Marof na odru zvrstili vsi novomeški glasbeniki, ki v svetu kaj veljajo. To je bilo v petek, v nedeljo pa se je le nekaj metrov stran zgodil veliki tekaški praznik. Preberite! V Dolenjskem listu!