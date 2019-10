Mati Gaia in izmenjevalnica oblačil

9.10.2019 | 13:00

Foto: ZPTM Brežice

Brežice - V Mladinskem centru Brežice bo v soboto ob 11. uri na ogled predstava Mati Gaia v produkciji Osnovne šole Brežice. »S predstavo želijo pokazati, da jim ni vseeno za naš planet. Njihova plesno-gledališka predstava je zanimiv preplet dramske igre, plesa in petja. Igralci, plesalci in pevci pripovedujejo zgodbo o Gaii,« so povabili v tamkajšnjem javnem Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino ter pridali, da je predstava brezplačna.

Pred predstavo in po njej pa bo v avli mladinskega centra v drugo potekala izmenjevalnica oblačil, kjer boste lahko prinesli oblačila, ki jih več ne potrebujete, in jih imeli možnost zamenjati za nova oz. stara. Prinesete lahko do pet kosov oblačil, ki naj bodo oprana in nepoškodovana, ne sprejemajo pa spodnjega perila in kopalk, so navedli.

M. Ž.