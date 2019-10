V Brežicah bo zasedal forum odličnosti

9.10.2019 | 16:15

Marija Lubšina Novak, Janez Gabrijelčič, Ivan Molan in Alenka Černelič Krošelj (z leve) na današnji novinarski konferenci. (Foto: M. L.)

Brežice - Pred 28. forumom odličnosti in mojstrstva, ki bo 14. oktobra v Brežicah, so na današnji novinarski konferenci organizatorji podrobneje predstavili vsebino omenjenega srečanja.

O forumu in o njegovem so tako govorili predstavnik Strateškega odbora Forumov odličnosti in mojstrstva Janez Gabrijelčič, direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Černelič Krošelj, ravnateljica Osnovne šole Brežice Marija Lubšina Novak in brežiški župan Ivan Molan.

»Veliko naših nadpovprečnih ljudi je v preteklosti delalo drugih državah. Gre nam za to, da imamo tako nadpovprečnost doma, in temu namenjamo tudi forumom odličnosti in mojstrstva,« je dejal Janez Gabrijelčič, predstavnik strateškega odbora Forumov odličnosti in mojstrstva.

Na forumu pričakujejo med drugimi predsednika Ustavnega sodišča Rajka Kneza, ter direktorje več uspešnih podjetij z našega območja.

M. L.