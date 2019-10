V potoku neznana rdeča tekočina

9.10.2019 | 18:45

Foto: Arhiv DL

V potoku Bistrica v Šentrupertu so malo pred 16. uro opažili neznano rdečo tekočino in usedline. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so pregledali okolico in vzeli vzorec vode. Na kraju so bili prisotni tudi policisti in dežurni delavec Komunale Trebnje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zagorela podrast

Nekaj pol pol enih popoldne je v kraju Pod Vrtačo v občina Sevnica zagorela podrast na površini okoli 40 kvadratnih metrih. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili.

Odprli vrata hiše

V Volčjih Njivah v občini Mirna so okoli 17.30 gasilci PGD Volčje Njive s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše, v kateri naj bi se nahajala onemogla oseba. Na kraju so bili prisotni policisti.

M. Ž.