Tovarna leta je …

9.10.2019 | 19:15

Skupinska fotografija sodelavcev Ljubjanjskih mlekarn, letošnje prejemnice naziva Tovarna leta. (Foto: organizator)

Med finalisti sta bila tudi novomeški Revoz in

Henkel Maribor.

Posebno priznanje si je prislužilo podjetje Adient iz Novega mesta.

Novo mesto - Laskavi naziv Tovarna leta 2019 za najboljše proizvodno podjetje v državi je pripadel proizvajalcu mlečnih izdelkov Ljubljanske mlekarne. Zmagovalca izbora, ki ga organizira portal Tovarna leta v sodelovanju KPMG, so danes razglasili v novomeški Krki, ki je za obrat Notol 2 ta naziv prejel lani. Naziv Tovarna leta so letos sicer podelili drugič. Med tremi finalisti izbora sta bili še novomeški proizvajalec avtomobilov Revoz in proizvajalec kozmetičnih izdelkov Henkel Maribor.

»To je nagrada vseh sodelavcev Ljubljanskih mlekarn. Vodenje družbe sem prevzel pred štirimi leti in čeprav je bila večina pomembnega dela opravljenega že prej, smo v tem času veliko delali na izboljšavah, na malenkostih. Kot živilsko-predelovalno podjetje smo sicer zmagali že z uvrstitvijo v finale in smo izredno počaščeni, da smo ob boku Revoza in Henkla ter naslednik Krke,« je ob prejemu nagrade dejal Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn. Nagrado je podelil predsednik uprave Krke Jože Colarič.

Dogodek je v Novem mestu zbral več kot 200 predstavnikov slovenskih podjetij, in sicer vodje proizvodenj in direktorje, proizvodne strokovnjake v slovenskih podjetjih in njihove dobavitelje. Vsi skupaj so si ogledali tudi proizvodnjo trdnih oblik farmacevtskih izdelkov - tablet in kapsul, v Krkinem obratu Notol 2.

Zmagovalca je po današnjih predhodnih predstavitvah treh finalistov razglasil svetovalec uprave družbe Interenergo in predsednik strokovne komisije Anton Papež. »Ljubljanske mlekarne imajo celosten proizvodni proces, ki je podprt z IT. Proizvodnja je prilagodljiva tedenskim potrebam trga. Prava tovarna 4.0, kar se bo v bodoče iskalo na trgu, ki ima razvito celovitost od kmeta do potrošnika. Obenem so del širšega okolja, uspeli so ohraniti vrsto blagovnih znamk ter imajo velik vpliv znotraj skupine Lactalis. Sicer so bila vsa podjetja v finalu vrhunska in so na zaključnem dogodku imela odlične predstavitve, zato smo odločitev sprejeli šele v zadnjem trenutku. Vse te tovarne pomenijo, da gre Slovenija v pravo smer,« je dejal Papež.

Posebno priznanje v roke novomeškemu Adientu

V uredništvu Tovarne leta so se letos odločili, da enemu od podjetij, ki sodelujejo v izboru in ni med finalisti za nagrado tovarna leta, podelijo posebno priznanje. S tem, kot so zapisali, želijo izkazati pozornost dobrim praksam v njihovi proizvodnji, pa tudi ekipi strokovnjakov, ki so za proizvodnjo odgovorni.

Prejemnik tega posebnega priznanja je proizvajalec avtomobilskih sedežev Adient Novo mesto, in sicer za organiziranost proizvodnje in obvladovanje oskrbovalne verige po sistemu »just in time«. Nalog za izdelavo garniture sedežev, ki je lahko vsakokrat drugačna, dobijo štiri ure pred dobavo na tekoči trak Revoza, ki je njihov edini kupec. Avtomobilski sedež v Adientu sicer naredijo vsake 1,25 minute.

Izbor najboljšega proizvodnega podjetja 2020 se bo začel januarja prihodnje leto.

M. Ž.